Апеляційний суд Львова залишив без змін рішення про видворення громадянина РФ Руслана Хакімова

Восьмий апеляційний адміністративний суд у Львові 8 червня залишив без змін рішення Галицького районного суду від 2 квітня 2026 року за позовом Державної міграційної служби про видворення громадянина Росії Руслана Хакімова з України.

Як повідомив судді апеляційного суду, держава має визначитися, залишити чи видворити Руслана Хакімова (справжнє прізвище Пупкаєв) з України, а завданням суду було його ідентифікувати.

Рішення апеляційного адміністративного суду Руслан Хакімов оскаржуватиме в касаційному суді, про це Радіо Свобода повідомила його дружина Олександра: «Ми сподівались на те, що все ж таки здоровий глузд візьме гору і правосуддя буде правосуддям. Ми здаватися не будемо, оскаржуватимемо рішення про видворення чоловіка».

1 квітня 2026 року Державна міграційна служба України вирішила примусово депортувати в Росію Руслана Хакімова через порушення ним міграційного законодавства України. Галицький районний суд Львова задовольнив позов ДМС 2 квітня 2026 року.

Руслан Хакімов оскаржує рішення ДМС у Галицькому суді, позов подано 5 червня 2026 року.

Руслан Хакімов зараз перебуває в Пункті тимчасового перебування іноземців й осіб без громадянства і участь в засіданні брав онлайн.

В Україну росіянин потрапив нелегально через Бєлгородську область. З 2016 року він проживає в Україні. За його словами, надав в ДМС Олександрії Кіровоградської області підроблений український паспорт з міста Севастополь, щоб легалізуватися на території України. Йому видали український паспорт на прізвище Хакімов, яке не є його справжнім. У Росії жив під правдивим прізвищем Пупкаєв.

«Це була вимушена дія, щоб врятуватися від ФСБ Росії», – пояснив Руслан Хакімов на попередніх судових засіданнях.

У 2008 році він прийняв іслам, і ФСБ Росії стежило за ним, тому він втік в Україну. На сьогодні Руслан Хакімов перебуває в розшуку Інтерполу. У Росії він оголошений «терористом».

В Україні громадянин Росії займався волонтерством, як він стверджує, з початку повномасштабної війни, виробляв наземні роботизовані комплекси. Ветерани війни приходили на судові засідання в апеляціний суд, щоб підтримати волонтера.

Правозахисна організація заявила, що готова взяти Хакімова на поруки. Таку ж готовність висловили і троє народних депутатів України – Софія Федина, Михайло Бондар і Володимир Ар’єв.