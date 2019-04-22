Захист українських моряків оскаржив рішення російського суду продовжити їм арешт – Полозов

Захист українських полонених моряків оскаржив рішення Лефортовского районного суду Москви продовжити їм арешт, повідомив адвокат Микола Полозов у Facebook.

«Захист військовополонених українських моряків оскаржив постанову Лефортовського районного суду Москви про продовження строків тримання під вартою стосовно військовополонених українських моряків», – заявив Полозов.

За його словами, адвокати послалися, зокрема, на підписану Росією ІІІ Женевську конвенцію від 12 серпня 1949 року «Про поводження з військовополоненими», відповідно до якої військовополонених не можна утримувати в СІЗО.

Розгляд апеляції може відбутися в травні.

25 листопада біля берегів анексованого Криму російські прикордонники захопили три українських військових кораблі й 24 моряків. Військовослужбовців звинувачують у незаконному перетині кордону Росії. Моряків утримують у СІЗО в Москві.

Київ вважає те, що сталося актом агресії, а моряків називає військовополоненими. Позицію України підтримали США, НАТО і Євросоюз. ООН визнала захоплених моряків військовополоненими.

17 квітня Лефортівський районний суд вчергове задовольнив клопотання Федеральної служби безпеки Росії щодо подовження терміну арешту українським військовополоненим морякам. Вони залишаться під арештом щонайменше до кінця липня.