Суд у Москві визнав банкрутом ТОВ «РВЄ/РС»

Арбітражний суд Москви 13 березня визнав банкрутом ТОВ «РВЄ/РС», яке представляло в Росії інтереси медіакорпорації «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода». Судовий позов подала федеральна податкова служба в березні 2022 року. Відкрито конкурсне провадження, призначений конкурсний керуючий.

Причиною банкрутства є відмова медіакорпорації виплачувати багатомільйонні штрафи за невиконання законодавства про так званих «іноземних агентів». Штрафи були накладені на девʼять російськомовних проєктів, зокрема сайти російської служби Радіо Свобода. Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода вважає положення цього законодавства проявом політичної цензури, яка перешкоджає виконанню професійних обовʼязків журналістів. Медіакорпорація оскаржує рішення органів влади у російських судах та Європейському суді з прав людини.

Загальна сума накладених на ТОВ «РВЄ/РС» адміністративних штрафів перевищує мільярд рублів, у судах проти ТОВ та його генерального директора розглядалося або розглядається близько 1200 справ.

На рішення суду в Москві вже відреагував базований у Нью-Йорку Комітет захисту журналістів (CPJ).

«Банкрутство Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода в Росії демонструє, як законодавство країни щодо так званих «іноземних агентів» було використане для економічного придушення медіа. Російська влада має припинити перешкоджати роботі Радіо Свобода, скасувати драконівський закон про іноземних агентів і дозволити ЗМІ працювати вільно», — сказав програмний директор CPJ Карлос Мартінес де ла Серна.

У травні 2021 року рахунки ТОВ «РВЄ/РС» були заморожені. Неможливість перераховувати до російського бюджету податки стала формальним приводом для процедури банкрутства. У березні 2022 року, після початку Росією повномасштабної військової агресії проти України та запровадження воєнної цензури, «Роскомнагляд» заблокував на території країни сайти Радіо Свобода. Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода оголосило про припинення роботи свого бюро в Росії, відкритого в 1991 році за рішенням президента Росії Бориса Єльцина, і відкриття нового офісу в Ризі. Дії російської влади, як заявив тоді президент РВЄ/РС Джеймі Флай, були кульмінацією багаторічної кампанії перешкоджання роботі Радіо Свобода.

Понад 30 співробітників РВЄ/РС внесені міністерством юстиції Росії до списків «іноземних агентів» особисто. Попри блокування сайтів та інші форми тиску, Радіо Свобода продовжує свою роботу у повному обсязі. 2022-й виявився статистично найвдалішим у 70-річній історії редакції.