Суд у Пакистані відмовився звільнити екс-прем’єра Шаріфа, засудженого за корупцію

Суд у Пакистані відмовився звільнити колишнього прем’єр-міністра країни Наваза Шаріфа, який відбуває 7-річний термін ув’язнення за звинуваченням у корупції, під заставу для проходження лікування. Про рішення суду повідомила партія Шаріфа.

В ухваленій 25 лютого постанові Високого суду Ісламабаду йдеться про те, що звільнення Шаріфа на підставі стану здоров'я неможливе, оскільки він вже проходить лікування. Хваджа Асіф, лідер Пакистанської мусульманської ліги Наваза Шаріфа, заявив про намір оскаржити це судове рішення.

Шаріф проходить курс лікування в лікарні в місті Лахорі в зв’язку з ускладненнями з серцем. Його адвокати наполягають, що колишній лідер країни занадто слабкий, щоб перебувати в тюрмі. Шаріф, що тричі обіймав посаду прем’єр-міністра, був відсторонений від посади в 2017 році за рішенням Верховного суду.

У грудні минулого року антикорупційний суд у Пакистані засудив колишнього прем’єр-міністра до семи років позбавлення волі за володіння активами, які перевищують його відкриті доходи.

Сам Шаріф відкидав усі звинувачення.