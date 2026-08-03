Суд у Парижі відхилив апеляцію колишньої головної редакторки RT France

Суд у Парижі 3 серпня відхилив апеляцію російської телеведучої, колишньої головної редакторки RT France Ксенії Федорової на виданий раніше владою припис залишити Францію, а також на рішення заморозити її активи, повідомляють французькі ЗМІ.

Адміністративний суд Парижа ухвалив, що Федорова не змогла довести, що депортація з Франції спричинить «серйозні особисті наслідки».

Минулого тижня влада зобов'язала Федорову залишити країну. Міністр внутрішніх справ Лоран Нуньєс звинуватив її у поширенні російської пропаганди з метою «підриву фундаментальних інтересів держави» і вказав, що її присутність на французькій землі «є, з цієї причини, особливо серйозною та актуальною загрозою громадському порядку».

Федорова повідомила, що оскаржуватиме рішення французької влади. Вона вважає, що це «цілком нова форма політичного тиску, яка має єдину мету – цензуру думок, що не відповідають офіційній лінії».

У січні 2023 року влада країни заблокувала банківський рахунок російського телеканалу RT, після цього Федорова заявила про припинення його роботи. Сама вона залишилася у Франції. Вона виступає як коментаторка у правих ЗМІ, що входять до медіагрупи французького мільярдера Венсана Боллоре, у тому числі на телеканалі Cnews. За оцінкою багатьох коментаторів, Федорова продовжує «відтворювати тези російських державних медіа». Роботодавці Федорової та частина консервативних політиків раніше висловили подив через рішення про її висилку, назвавши його «особливо серйозним порушенням свободи слова».