До ОАСК надійшов позов щодо «лабораторій США», які в Держдепартаменті називали фейком

До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов громадської організації «Свідома Україна» щодо правдивості інформації про військові біологічні лабораторії США, повідомляє пресслужба суду.

Відповідачами у позові є Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство закордонних справ України і Міністерство оборони США в особі посольства США в Україні.

«Громадська організація просить суд визнати протиправною бездіяльність МОЗ, МЗС і посольства США в Україні стосовно відсутності їх офіційних заяв щодо визнання чи спростування оприлюдненої в ЗМІ інформації про існування на території України 15 військових біологічних лабораторій США та зобов’язати відповідачів оприлюднити такі заяви», – йдеться в повідомленні суду 22 червня.

Зараз суд вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Раніше СБУ заявляла, що в Україні не діють ніякі іноземні біологічні лабораторії і закликала не поширювати фейки.

27 квітня у програмі «Секретні матеріали» на телеканалі «1+1» йшлося про те, що в Україні нібито «секретно» працюють біологічні лабораторії США, які можуть бути причетні до розробки бактеріологічної зброї і спалахів хвороб.

Перед цим на сайті партії «Опозиційна платформа – За життя» з’явилося звернення лідера цієї політсили Віктора Медведчука до президента, а також до керівників МОЗ, Служби безпеки і голови уряду з вимогою надати інформацію про «роботу в Україні 15 військових біолабораторій США».

6 травня представник Державного департаменту США Джордж Кент заявив, що телеканал «1+1» повторив російський фейк, показавши матеріал про нібито роботу «американських біолабораторій» в Україні.