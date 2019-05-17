Суд відкрив провадження щодо заборони виїзду з України для 180 топ-чиновників

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження за позовом щодо заборони після проведення парламентських і президентських виборів виїзду з України 180 топ-чиновників.

Як повідомляє прес-служба суду, провадження відкрили у справі за позовом до Національної поліції, Служби безпеки й адміністрації Державної прикордонної служби.

Серед осіб, яким позивач просить заборонити виїзд з України, крім президента Петра Порошенка, спікера парламенту Андрія Парубія і прем’єр-міністра Володимира Гройсмана, зазначено понад 50 народних депутатів президентської фракції, більше ніж 40 членів уряду, голова правління НАК «Нафтогаз України», а також судді Верховного суду і члени ВККСУ.

Суд повідомляє, що розглядатиме справу в порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи. Хто є автором позову, в Окружному суді не уточнили.

Крім цього, позивачі просять визнати бездіяльність Національної поліції України із непроведення всіх заходів для гарантування нацбезпеки, і відсутність протидії корупції серед осіб, які обіймають політичні посади.

Раніше суд відкрив провадження у справі за позовом від ведучого «1+1» Олександра Дубінського, який також просить суд заборонити високопосадовцям і політикам виїжджати за кордон протягом одного року після проведення парламентських і президентських виборів.

В Окружному суді раніше також заявляли, що зі схожим позовом 17 квітня до нього звернувся і колишній народний депутат Давид Жванія.

Втім, сам Жванія згодом заявив у коментарі «Українській правді», що не подавав такого позову. В Окружному адміністративному суді у відповідь наполягають на тому, що позов є, але Жванія має право його відкликати, якщо вважає, що не звертався до суду.