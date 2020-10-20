Російський суд залишив у СІЗО громадянського журналіста з Криму Ремзі Бекірова

Третій апеляційний суд загальної юрисдикції міста Сочі своїм рішенням залишив під арештом громадянського журналіста з окупованого Росією Криму, фігуранта другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Ремзі Бекірова. Про це повідомляє громадське об’єднання «Кримська солідарність».

«Апеляційну скаргу ми написали на 14 аркушах, де вказали, що Верховний суд Республіки Крим неправильно застосував кримінальне законодавство, а саме не врахував і не застосував 4-ю Женевську конвенцію щодо Ремзі Бекірова. Не врахував те, що Ремзі під час судового процесу перебуває в акваріумі, хоча Європейський суд неодноразово вказував на те, що це принижує людську гідність. У нього елементарно немає столу», – розповів адвокат Едем Семедляєв.

За словами захисника, засідання відбулося у закритому режимі через тяжкість статті, за якою звинувачують журналіста.

«Ми клопотали, щоб збільшили охорону, поліпшили решітки на вікнах, роздали співробітникам ОМОНу і ФСВП ще автоматів, якщо вони так турбуються. Сьогодні у Третьому апеляційному суді засідання проходило у відкритому режимі, але в той же час у Верховному суді Криму його закрили», –прокоментував Семедляєв.

27 березня 2019 року російські силовики провели в Криму обшуки в будинках кримськотатарських активістів, у тому числі активістів громадського об'єднання «Кримська солідарність». Загалом було затримано 24 активісти за звинуваченням в участі у забороненій в Росії та анексованому Криму організації «Хізб ут-Тахрір». Едем Яячиков – зник, його місцеперебування невідоме з 27 березня. Пізніше був затриманий ще один підозрюваний Раїм Айвазов.