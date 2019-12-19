Апеляційний адмінсуд відклав справу про націоналізацію «Приватбанку»

Шостий апеляційний суд за клопотанням «Приватбанку» призупинив розгляд скарги на рішення Окружного адміністративного суду про скасування націоналізації «Приватбанку» до розгляду у Верховному суді справи за позовом сім’ї Суркісів, повідомив начальник управління претензійно-позовної роботи юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку і Кабінет міністрів вимагають перегляду рішення Окружного адміністративного суду від 18 квітня 2019 року. Цим рішенням – і досі закритим для широкого загалу – суд задовольнив позов колишнього власника установи Ігоря Коломойського і визнав процедуру передачі «Приватбанку» державі такою, що порушувала закон.

Органи-позивачі вимагають визнати рішення суду першої інстанції протиправним та скасувати його.

16 грудня Верховний суд до 31 січня оголосив перерву у справі про законність операції обміну вкладів родини Суркісів на акції «Приватбанку». У процесі націоналізації «Приватбанку» вклади родини Суркісів обміняли на акції, а саму родину визнали пов’язаними з банком особами. Проведення операції дозволило державі надалі придбати акції банку за 1 гривню та націоналізувати фінансову установу.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію цієї найбільшої на українському ринку фінустанови.

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155 мільярдів гривень.

Як заявили в НБУ, до націоналізації «Приватбанку» завдали збитків щонайменше на 5,5 мільярдів доларів.

Коломойський назвав «маячнею» опубліковані Національним банком України дані.