Суд частково розблокував рахунки «АрселорМіттал»

Шевченківський суд Києва частково розблокував рахунок компанії «АрселорМіттал Кривий Ріг», з якого виплачуються зарплати й податки – про це компанія повідомила в корпоративній газеті 20 січня.

За повідомленням компанії, це дозволить їй виплатити аванс співробітникам 21 січня.

«Шевченківський суд міста Київ ухвалив рішення частково розблокувати наш рахунок, з якого виплачуються зарплати і податки. Це означає, що 21 січня працівники отримають аванс на свої зарплатні картки без затримок», – йдеться в повідомленні.

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При цьому інші рахунки «АрселорМіттал», в тому числі валютні, лишаються під арештом. За заявою, це ускладнює роботу підприємства з постачальниками та «сповільнює впровадження інвестиційних проєктів».

«АрселорМіттал Кривий Ріг» повідомила 5 січня, що Офіс генерального прокурора через суд заблокував її банківські рахунки. Як стверджують у підприємстві, судова справа за позовом Державної податкової служби стосується «підходу до розрахунку ренти».