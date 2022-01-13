Податкова через суд хоче стягнути з очільника «ЦПК» Шабуніна 200 тисяч грн боргу – той відповів

Державна податкова служба звернулася до Окружного адміністративного суду Києва з проханням стягнути з керівника «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна податковий борг у сумі більше ніж 200 тисяч гривень. Про це ОАСК повідомив 13 січня.

За повідомленням суду, позивачем є Головне управління ДПС у Києві. Воно просить суд, зокрема, «стягнути з Шабуніна Віталія Вікторовича кошти платника податків з рахунків у банках, що обслуговують такого платника, на суму податкового боргу у розмірі 227 437,92 гривень».

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Суд зараз вирішує питання щодо відкриття провадження за цим позовом.

Шабунін, своєю чергою, пояснив, що йдеться про податок на доходи фізичних осіб, який він мав сплатити з пожертв на відновлення його спаленого будинку. Як повідомив антикорупційний активіст, після того, як його будинок згорів у липні 2020 року, він зібрав 1 263 544 гривень від благодійників.

«З цих пожертв сплачується два податки: військовий збір (його я вже оплатив) та податок на доходи фізосіб (ПДФО) у розмірі 227 437,92 гривень (саме його стягує з мене податкова). У кінці червня я надіслав листа податковій з проханням відтермінувати оплату ПДФО. Строки розгляду таких прохань – 30 днів, але відповіді на той лист я так і не отримав. Натомість, отримав позов до ОАСК», – написав Шабунін.

Він додав, що вказав зібрану суму в своїй декларації, а заборгованість планував погасити протягом року. Прохання відтермінувати сплату податку громадський діяч пояснив тим, що зароблені кошти йшли на відновлення житла.

При цьому він вказав на те, що справи щодо підпалу його будинку та ймовірних погроз його родичам не були розслідувані.

«Влада не захистила мою родину і захищає нападників (ніхто досі не покараний і навряд буде) і за це я плачу двічі: податками до підпалу і податками з пожертв після підпалу», – підсумував він.

Державна податкова служба не коментувала позов публічно зі свого боку.

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У липні 2020-го року Віталій Шабунін повідомив, що підпалили його будинок під Києвом.

У березні 2021 року громадська організація «Центр протидії корупції» звинуватила правоохоронців у неефективному розслідуванні проваджень про ймовірний підпал будинку голови організації Віталія Шабуніна та про вибухові пристрої, які практично одночасно підклали під двері його рідних у Києві та Рівному. Згодом правоохоронці заявили, що не виявили вибухівки в корпусах гранат.