Очільник окупаційної влади Херсонщини заочно засуджений до 15 років за ґратами

Малиновський районний суд Одеси заочно засудив так званого «губернатора» окупованої РФ частини Херсонської області Володимира Сальдо до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Сальдо визнали винним у державній зраді, колабораціонізмі та виправданні збройної агресії Росії проти України. Також суд позбавив чиновника права обіймати посади, повʼязані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими повноваженнями строком на 15 років.

Таким чином, суд повністю задовольнив вимоги сторони обвинувачення. Захисник Сальдо просив виправдати підсудного.

Заступник голови суду Олексій Старіков пояснив, що Сальдо призначили максимальне покарання, передбачене законом. Засудити до довічного позбавлення волі його не могли, оскільки Кримінальний кодекс України забороняє такий вид покарання особам віком від 60 років.

Володимир Сальдо був тричі мером Херсона, а також депутатом Херсонської міськради. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Сальдо був призначений окупаційною владою на посаду «голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області». У жовтні 2022 року Сальдо був проголошений «губернатором» області.