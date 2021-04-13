Наступне засідання суду у справі Шеремета відбудеться 20 квітня

Шевченківський районний суд Києва призначив наступне засідання у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета 20 квітня. Про це оголосила під час засідання головуюча суддя Оксана Голуб.

Розглядати справу суд розпочне об 11 годині 20 квітня.

26 березня Шевченківський районний суд Києва виступив з офіційним повідомленням щодо «фактів втручання в професійну діяльність суддів та вплив на суд присяжних при розгляді» провадження у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Раніше Шевченківський районний суд Києва залишив під вартою до 21 травня обвинуваченого у справі про вбивство Павла Шеремета, ветерана бойових дій на Донбасі Андрія Антоненка.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства.

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