Наступне засідання суду в справі Шеремета призначили на 27 квітня – адвокат

Наступне засідання Шевченківського районного суду Києва в справі Шеремета призначили на 27 квітня. Про це повідомив в коментарі Радіо Свобода адвокат Тарас Безпалий.

«Сьогодні дослідили восьмий том, який долучав прокурор. Почали досліджувати дев’ятий том. Фактично це документи щодо затримання Андрія Антоненка, щодо характеризуючих даних стосовно нього», – сказав адвокат.

За його словами, наступне засідання суду відбудеться о 13-й годині 27 квітня.

26 березня Шевченківський районний суд Києва виступив з офіційним повідомленням щодо «фактів втручання в професійну діяльність суддів та вплив на суд присяжних при розгляді» провадження у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Раніше Шевченківський районний суд Києва залишив під вартою до 21 травня обвинуваченого у справі про вбивство Павла Шеремета, ветерана бойових дій на Донбасі Андрія Антоненка.

Журналіст «Української правди» Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва. Нині серед підозрюваних у причетності до його вбивства – сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко (Riffmaster), військовий медик Яна Дугарь та волонтер Юлія Кузьменко. Вони заявляють про непричетність до вбивства.