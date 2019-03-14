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15 Березень 2019, Київ 00:08
Новини | Політика

Головного підозрюваного в організації вбивства «Сармата» залишили під вартою

Головного підозрюваного в організації вбивства «Сармата» Михайло Сігіда

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Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого Нацполіції та продовжив до 13 квітня 2019 року термін тримання під вартою головного підозрюваного в організації вбивства бердянського активіста, учасника бойових дій на Донбасі Віталія «Сармата» Олешка – Михайла Сігіди.

Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода із зали суду.

Суд продовжив термін тримання під вартою Михайла Сігіди до 13 квітня 2019 року
Суд продовжив термін тримання під вартою Михайла Сігіди до 13 квітня 2019 року

Віталія Олешка вбили в Бердянську Запорізької області вдень 31 липня 2018 року на території готелю, що належить його родині: невідомий зайшов на територію готелю і здійснив два постріли. За підозрою у вбивстві «Сармата» спочатку було затримано п’ятьох осіб –​ чотирьох з них біля Василівки Запорізької області.

У грудні 2018 року було затримано шостого підозрюваного в причетності до вбивства Олешка – бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського – в аеропорту Харкова при спробі перетнути кордон. За версією поліції, він може бути одним із замовників. Сам Бродський під час обрання йому запобіжного заходу у суді заявляв, що не був знайомий з Олешком.

Керівництво Національної поліції заявляло, що вбивство «Сармата» було замовним. Розглядається декілька версій вбивства.

У вересні 2018 року в Нацполіції відзвітували: «виконавець дав свідчення щодо замовника, його встановлено і шукають».

У квітні 2018 року Віталій «Сармат» Олешко організував у Запоріжжі мітинг проти голови Запорізької ОДА Костянтина Бриля. Учасники акції звинувачували посадовця у занедбанні Молочного лиману, де минулого року внаслідок несвоєчасного очищення русла лиману стався масовий замор риби.

Окрім того, активісти заявляли, що на ремонт дороги Василівка – Енергодар виділили півмільярда гривень, проте ремонт так і не відбувся. Віталій «Сармат» Олешко також неодноразово публічно виступав з критикою роботи бердянської міської влади.

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