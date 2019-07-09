Апеляційний суд залишив чинним рішення, яке назвало незаконним підвищення тарифів у 2016

Шостий апеляційний адміністративний суд 8 липня залишив чинним рішення Окружного адміністративного суду Києва за позовом народного депутата Юлії Тимошенко до Кабінету міністрів і «Нафтогазу», яке визнало незаконною постанову про підвищення тарифів на газ і тепло у 2016 році, повідомила «Судово-юридична газета».

Лідер партії «Батьківщина» Тимошенко під час засідання парламенту заявила, що рішення суду дозволить громадянам отримати «право взяти відшкодування за те, що з людей незаконно знімали гроші».

Уряд і «Нафтогаз» наразі не коментували рішення суду.

Восени 2016 року Тимошенко звернулася до Окружного адміністративного суду Києва з вимогою скасувати постанову Кабінету міністрів №315, яка встановлювала єдину ціну на природний газ 6 879 гривень за тисячу кубометрів і була чинною до 1 листопада 2018 року.

У березні 2019 року суд задовольнив позовні вимоги Тимошенко та визнав постанову уряду протиправною. Кабмін оскаржив рішення суду.