У «Нафтогазі» заявили, що вже знизили ціни на газ для населення

У НАК «Нафотогаз України» у відповідь на критику прем’єр-міністра Володимира Гройсмана заявили, що вже знизили оптову ціну на газ відповідно до руху ринку.

«В залежності від тарифу облгазів, кінцева роздрібна ціна для побутових споживачів у липні складатиме від 7,6 до 8,2 гривень за кубометр газу», – мовиться у повідомленні.

У компанії зазначили, що «правила роботи ринку визначає Кабінет міністрів», а його вимогу іноді «протирічать одна одній».

«Звичайно, при цьому ви маєте бути впевненими, що не переплачуєте за газ і ціна обґрунтована. Найкращий спосіб для цього – нарешті надати доступ до цього ринку для максимального кола постачальників. Тоді ціна точно буде чесною і прозорою. Уряд та прем’єр міністр мають усі можливості цьому посприяти», – заявили у «Нафтогазі».

22 квітня в уряді повідомили, що узгодили з «Нафтогазом України» механізм зниження ціни на газ для населення і теплової генерації з 1 травня – до рівня 8247 гривень за тисячу кубометрів.

У «Нафтогазі» повідомляли, що в травні будуть знижені ціни на газ для населення. Як повідомили у НАК, із 1 травня, згідно з рішенням НКРЕКП, по всій території України діє єдиний тариф на транспортування газу, але кожний облгаз має індивідуальний тариф на розподіл газу.

5 червня на засіданні уряду прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що уряд зобов’яже НАК «Нафтогаз» встановити ціну на газ для населення в червні 8 тисяч гривень за тисячу кубометрів, а в липні – 7,7 тисячі гривень. Він додав, що ініціює створення міжвідомчої робочої групи для перевірки процесу встановлення цін на газ НАК «Нафтогаз».