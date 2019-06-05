Гройсман ініціює створення міжвідомчої групи для перевірки встановлення цін на газ «Нафтогазом»

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман ініціює створення міжвідомчої робочої групи для перевірки процесу встановлення цін на газ НАК «Нафтогаз». Про це він заявив під час засідання Кабінету міністрів 5 червня.

«Сьогодні ми ухвалюємо рішення, яке їх (керівництво НАК «Нафтогаз України») поверне на землю. Вони накрутили ціни до 8800 (грн за тисячу кубометрів газу) по деяких регіонах. Знову будуть тикати пальцями, що це уряд зробив чи хтось ще? Ні, це зробив «Нафтогаз»! І я наголошую, що ніхто це терпіти не буде. Ми говорили це неодноразово», – наголосив прем’єр.

Гройсман зазначив, що у випадку відмови «Нафтогазу» відкрити відповідні документи, він вважатиме, що «вони приховують маніпуляції і фальсифікації формування ціни».

Глава уряду також поставив вимогу керівництву НАК «Нафтогаз України» вже в найближчий час представити прогноз подальшого зниження ціни на газ – відповідно до світових ринкових тенденцій.

Гройсман заявив, що уряд зобов’яже НАК «Нафтогаз» встановити ціну на газ для населення в червні 8 тисяч гривень за тисячу кубометрів, а в липні – 7,7 тисячі гривень.

Раніше в «Нафтогазі» повідомляли, що в травні будуть знижені ціни на газ для населення. Як повідомили у НАК, із 1 травня, згідно з рішенням НКРЕКП, по всій території України діє єдиний тариф на транспортування газу, але кожний облгаз має індивідуальний тариф на розподіл газу.

22 квітня в уряді повідомили, що узгодили з «Нафтогазом України» механізм зниження ціни на газ для населення і теплової генерації з 1 травня – до рівня 8247 гривень за тисячу кубометрів.

Згідно з урядовим рішенням, ухваленим на засіданні 3 квітня, якщо кон’юнктура газового ринку демонструє зниження цін на газ для промисловості, «Нафтогаз» зобов’язаний продавати газ для населення за ціною, що визначається як середньоарифметична ціна газу, за якою державна компанія пропонує паливо промисловим споживачам за умови передоплати.

У березні прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що доручить Міністерству фінансів і «Нафтогазу» почати переговори із Міжнародним валютним фондом, щоб запобігти росту тарифів на газ для населення в майбутньому.