Суд у Казахстані заарештував колишнього священника РПЦ, який засудив війну

Слідчий суд міста Алмати в Казахстані заарештував на два місяці колишнього ієромонаха Астанайської та Алматинської єпархії Російської православної церкви Якова Воронцова, який виступив проти війни в Україні. Його підозрюють в утриманні наркопритону та зберіганні наркотиків без мети збуту. Про це повідомляє видання «Власть» із посиланням на його адвоката Галима Нурпеїсова.

За словами адвоката, клопотання про домашній арешт суд відхилив. Захист оскаржуватиме рішення суду.

Воронцова затримали 13 лютого 2026 року, того ж дня суд заарештував його на 10 діб у адміністративній справі щодо вживання наркотиків. 23 лютого він мав вийти на волю, але після закінчення терміну арешту його відправили на допит до слідчого у кримінальній справі.

Воронцов був одним із небагатьох священиків РПЦ, який вз перших днів відкрито засудив повномасштабне вторгнення російських військ в Україну. Згодом він також заявив, що в Казахстані необхідно створити представництво автокефальної церкви, яка не підкоряється Москві. 2023 року РПЦ позбавила священнослужителя сану.

У грудні 2023 року проти нього в Казахстані порушили кримінальну справу про розпалювання ворожнечі та ворожнечі. Після цього Яків Воронцов звернувся до президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва з проханням розібратися з його кримінальною справою. Він заявив, що до тиску на нього причетні представники казахстанської єпархії РПЦ, які, за його словами, намагаються перешкодити створити в Казахстані незалежну від РПЦ церкву. У травні 2025 року Воронцов повідомив, що справу було припинено через відсутність у його діях складу злочину. Представники Казахстанського митрополичого округу РПЦ заперечують будь-яку причетність до кримінальної справи стосовно отця Якова і відмовилися коментувати заяви священника.

10 лютого 2026 року Воронцов розповів, що суд у Алмати прийняв його позов до департаменту юстиції про визнання незаконним та скасування наказу «Про відмову в реєстрації релігійного об’єднання».