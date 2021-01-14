Суд у Москві відхилив апеляцію на продовження арешту Яцкіна – адвокат

Перший апеляційний суд загальної юрисдикції в столиці Росії Москві залишив кримчанина Івана Яцкіна під арештом до 16 лютого 2021 року. Засідання проходило в закритому режимі, повідомив кореспондентові проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Микола Полозов.

За його словами, основним аргументом сторони обвинувачення було те, що «Яцкін може сховатися від слідства».

«За словами прокурора, запобіжний захід моєму підзахисному не можна міняти, тому що він може сховатися від слідства в консульстві або вплинути на свідків. Тому Іван Григорович залишиться в СІЗО. Що стосується здоров’я, у нього тривають болі в грудній клітці, медсанчастина втратила другий його рентгенівський знімок. Зате мого підзахисного оглянув нарешті офтальмолог і виписав рецепт на окуляри. Можливо, що скоро Яцкін зможе сам читати матеріали справи і йому не доведеться їх зачитувати вголос», – розповів Полозов.

14 грудня 2020 року суд у Москві продовжив арешт Яцкіна.

Уродженець села Войкове Первомайського району Криму Іван Яцкін був затриманий 16 жовтня 2019 року. Про це стало відомо в грудні 2019 року. Микола Полозов повідомляв, що після арешту Яцкіна перевезли з окупованого Криму в Москву. За його словами, російські силовики чинили на кримчанина «сильний психологічний тиск».

За словами адвоката, Яцкіна звинувачують за статтею 275 КК Росії – державна зрада у формі шпигунства. «За фабулою справи, Івана Яцкіна звинувачують у тому, що він передав відомості співробітникам СБУ», – повідомляв раніше Полозов.

На запит Крим.Реалії в СБУ поінформували, що Іван Яцкін не співпрацював зі Службою безпеки України.