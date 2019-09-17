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17 Вересень 2019, Київ 15:43
Новини | Події

Суд у Дніпрі відхилив апеляцію ексбійця «Торнадо», засудженого за вбивство двох патрульних

Олександр Пугачов, Кіровський районний суд Дніпра, 8 квітня 2019 року

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Суд у Дніпрі відхилив апеляцію засудженого за вбивство двох патрульних поліцейських, ексбійця колишнього підрозділу «Торнадо» Олександра Пугачова. Відповідне рішення Дніпровський апеляційний суд ухвалив 17 вересня.

За рішенням суду першої інстанції, Пугачова засудили до довічного ув’язнення. Апеляційний суд залишив вирок суду першої інстанції без змін, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Олександр Пугачов також має сплатити три мільйони гривень моральної шкоди потерпілій стороні – матері загиблої патрульної поліцейської Ольги Макаренко Надії Лещик, яка тепер сама виховує двох онуків.

/**/ /**/ /**/ Суд над Олександром Пугачовим. Кіровський районний суд Дніпра, 8 квітня 2019 року
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Екс-бійцю «Торнадо» Пугачову дали довічне ув’язнення через вбивство поліцейських

25 вересня 2016 року в Дніпрі водій авта Олександр Пугачов, якого зупинили поліцейські, почав чинити опір і стріляти в правоохоронців. Внаслідок цього загинули патрульні: 27-річний Артем Кутушев і 36-річна Ольга Макаренко.

Нападник перед втечею теж зазнав поранення. Після затримання його прооперували в одній із лікарень Дніпра й перевели до спецзакладу для тримання під вартою.

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