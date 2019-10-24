Київ: суд відмовився відпустити кримського ексдепутата Ганиша з-під домашнього арешту

Київський апеляційний суд 24 жовтня відмовив стороні захисту ексдепутата Верховної Ради АРК Василя Ганиша, раніше засудженого до 12 років позбавлення волі за держзраду, в скасуванні запобіжного заходу. Про це проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив адвокат Ганиша Андрій Руденко.

«Ми подавали на скасування запобіжного заходу. Суд відмовив у знятті запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту», – сказав Руденко.

За його словами, сьогодні суд також продовжив розглядати справу.

«Допитували співробітника Служби безпеки, який розслідував факти щодо Ганиша. Були заслухані його свідчення. Ленур Іслямов так і не прийшов. Наступне засідання відбудеться 11 листопада», – додав адвокат.

14 лютого 2019 року Київський апеляційний суд почав розглядати 3 скарги адвокатів Ганиша. У них захисники просять повністю виправдати ексдепутата.

19 листопада 2018 року Дніпровський районний суд Києва визнав ексдепутата Верховної Ради Криму Василя Ганиша винним у державній зраді і засудив його до 12 років позбавлення волі без конфіскації майна. Засуджений також зобов'язаний виплатити 5389 гривень судових витрат. До набуття законної сили рішення суду Ганиш має перебувати під домашнім арештом. Такий запобіжний захід діяти, поки апеляційний суд не винесе рішення.

Суд вважає, що ексдепутат 11 квітня 2014 року брав участь у голосуванні за російську «конституцію Криму» і висувався на виборах до міськради Феодосії, які проводилися 14 вересня 2014 за російським законодавством. Суддівська колегія вирішила, що таким чином Ганиш сприяв підривній діяльності Росії в Криму і вчинив державну зраду. Точно так само дії Ганиша оцінювала прокуратура.

Сам ексдепутат називає себе єдиним депутатом, який проголосував проти проведення «референдуму про приєднання Криму до Росії». Він каже, що не голосував за російську «конституцію Криму», і в день її ухвалення прийшов до парламенту для особистої зустрічі з міністром соціальної політики. Ганиш підтверджує, що балотувався на російських виборах до міськради. Але каже, що робив це на прохання місцевого меджлісу, щоб «відтягнути» голоси у кандидата від Компартії.