Суд визнав законним перейменування вулиці на честь Героя Небесної сотні у Запоріжжі

10 лютого Запорізький окружний адмінсуд залишив у силі перейменування вулиці Кремлівської в Запоріжжі на честь Героя Небесної сотні, запорожця Сергія Синенка. Суд відмовив у задоволені позову, що оскаржував розпорядження обласної державної адміністрації щодо відповідного перейменування вулиці в рамках процесу декомунізації. Про це Радіо Свобода повідомив Костянтин Денисов, представник громадської організації «Волонтерський центр Запоріжжя», що виступала третьою стороною у справі на боці відповідача.

«Суд відмовив позивачу у зв’язку з тим, що облдержадміністрація не зобов’язана була проводити громадські обговорення. Іванов бив на це. Суд визнав недостатніми його вимоги і відмовив. Плюс позивач каже, що не було думки громадськості, а ми надавали під час слухань в суді документи нашого листування з обласною державною адміністрацією, що ми від громадськості вносили пропозицію про перейменування ім’ям Сергія Синенка», – розповів Денисов.

23 жовтня 2019 року Верховний суд України у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду постановив повернути розгляд справи щодо перейменування у Запоріжжі вулиці Кремлівської на вулицю Синенка до суду першої інстанції. Повторний розгляд справи у запорізькому суді розпочався у грудні 2019 року.

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Раніше у 2017 році Андрій Іванов також намагався оскаржити розпорядження Запорізької ОДА про перейменування вулиці у Запорізькому окружному адмінсуді та Дніпропетровському апеляційному адмінсуді, втім, обидва суди відмовили задовольнити його позов.

2017 року Андрій Іванов також позивався до мера Запоріжжя і міської ради щодо перейменування вулиць Жукова та Героїв Сталінграда, а також судився з обласною державною адміністрацією щодо перейменування у Запоріжжі вулиць Тимошенка, маршала Чуйкова, Толбухіна і Ватутіна. У задоволенні його позовів суди відмовили.

У квітні 2015 року Верховна Рада ухвалила так званий пакет законів про декомунізацію, серед яких – закон України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів та заборону пропаганди їхньої символіки». Цей закон передбачає перейменування низки населених пунктів, а також зміни назв тих вулиць, що мають стосунок до діячів і деяких подій в історії комуністичного режиму.