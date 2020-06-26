Росія: режисера Серебренникова визнали винним у розкраданні

26 червня суд у Москві визнав режисера Кирила Серебренникова винним у розкраданні. Відповідний вирок зачитує суддя Міщанського суду.
Наразі зачитують мотивувальну частину, після чого суддя оголосить остаточний вирок.
Прокурор просив для Серебренникова 6 років тюрми.
Реальних строків прокурор вимагав і для інших підсудних: 5 років колонії для колишнього директора «Гоголь-центру» Олексія Малобродського, 4 роки для колишнього директора «Сьомої студії» і директора РАМТ Софії Апфельбаум.
Обвинувачення вважає, що дії Серебренникова та інших обвинувачених завдали бюджету збитків на 129 мільйонів рублів. Раніше у справі фігурувала сума у 133 мільйони гривень.
Фігуранти справи відмовилися визнавати провину в розкраданні бюджетних коштів і наголошували, що навпаки вкладали в проекти в тому числі власні гроші.
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