Росія: прокурор просить для режисера Серебренникова 6 років колонії

На суді у справі «Сьомої студії» у Москві прокурор просить призначити режисерові Кирилу Серебренникову покарання у вигляді шести років позбавлення волі у колонії загального режиму. По це повідомляє кореспондент російської служби Радіо Свобода.

Обвинувачення також просить оштрафувати Серебренникова на 800 тисяч рублів.

Реальних строків прокурор вимагає і для інших підсудних: п’ять років колонії для колишнього директора «Гоголь-центру» Олексія Малобродського, чотири роки для колишнього директора «Сьомий студії» і директора РАМТ Софії Апфельбаум.

Обвинувачення вважає, що дії Серебренникова та інших обвинувачених завдали бюджету збитків на 129 мільйонів рублів. Раніше у справі фігурувала сума у 133 мільйони гривень.

У справі «Сьомої студії» обвинуваченими проходять художній керівник «Гоголь-Центру» і режисер Кирило Серебренніков, колишній генеральний продюсер проекту «Сьома студія» Олексій Малобродський, генеральний директор «Сьомої студії» Юрій Ітін і колишня керівниця департаменту державної підтримки мистецтва і народної творчості Мінкультури Росії Софія Апфельбаум.

Їх звинуватили в шахрайстві в особливо великому розмірі. Слідство заявляє, що Серебренников, Малобродський, Апфельбаум і Ітін брали участь у розкраданні 133 мільйонів рублів, отриманих із бюджету на проекти «Платформа» і «Сьома студія» в 2011-2014 роках.

Фігуранти справи відмовилися визнавати провину в розкраданні бюджетних коштів і наголошували, що навпаки вкладали в проекти в тому числі власні гроші.

Водночас бухгалтер «Сьомої студії» Ніна Масляєва в СІЗО дала свідчення про розкрадання державних коштів у театрі, де працювала, і про те, що викрадені гроші вона нібито передавала керівникам студії. Після цих показань її випустили з СІЗО під домашній арешт.

Режисер Серебренников провів у СІЗО кілька днів і був звільнений під домашній арешт у серпні 2017 року після гучного судового процесу і масових акцій протесту в Москві, а 8 квітня 2019 року його звільнили під підписку про невиїзд.