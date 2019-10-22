Суд у Москві відновить розгляд справи проти режисера Кирила Серебренникова

Міщанський суд Москви 1 листопада віднвить розгляд справи про розкрадання, порушеної проти російського театрального режисера Кирила Серебренникова та його співвідповідачів, повідомив адвокат одного з обвинувачених.

50-річний Серебренников та три співвідповідачі звинувачуються у розкраданні до 133 мільйонів рублів (це близько 2 мільйони доларів) державних коштів, наданих з 2011 до 2014 року некомерційній організації «Сьома студія», створеній Серебренниковим.

Серебренников, який взяв участь в антиурядових протестах і висловив занепокоєння щодо зростання впливу Російської православної церкви, заперечує вчинення протиправних дій і відкидає звинувачення проти себе і співвідповідачів як абсурдні.

У вересні суддя Міщанського суду Ірина Акуратутова повернула справу проти Серебренникова та його співвідповідачів до прокуратури, посилаючись на невідповідність в обвинувальних документах.

8 жовтня Московський міський суд скасував цю постанову і зобов’язав Міщанський суд відновити розгляд справи.

У справі «Сьомої студії» обвинуваченими проходять художній керівник «Гоголь-Центру» і режисер Кирило Серебренніков, колишній генеральний продюсер проекту «Сьома студія» Олексій Малобродський, генеральний директор «Сьомої студії» Юрій Ітін і колишня керівниця департаменту державної підтримки мистецтва і народної творчості Мінкультури Росії Софія Апфельбаум.

Їх звинуватили в шахрайстві в особливо великому розмірі. Слідство заявляє, що Серебренников, Малобродський, Апфельбаум і Ітін брали участь у розкраданні 133 мільйонів рублів, отриманих із бюджету на проекти «Платформа» і «Сьома студія» в 2011-2014 роках.

Фігуранти справи відмовилися визнавати провину в розкраданні бюджетних коштів і наголошували, що навпаки вкладали в проекти в тому числі власні гроші.

Водночас бухгалтер «Сьомої студії» Ніна Масляєва в СІЗО дала свідчення про розкрадання державних коштів у театрі, де працювала, і про те, що викрадені гроші вона нібито передавала керівникам студії. Після цих показань її випустили з СІЗО під домашній арешт.

Режисер Серебренников провів у СІЗО кілька днів і був звільнений під домашній арешт у серпні 2017 року після гучного судового процесу і масових акцій протесту в Москві, а 8 квітня 2019 року його звільнили під підписку про невиїзд.