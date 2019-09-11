Суд у Москві повернув прокуратурі справу режисера Серебренникова і «Сьомої студії»

Міщанський районний суд Москви повернув прокуратурі кримінальну театральної «Сьомої студії», одним з обвинувачених у якій є режисер Кирило Серебренников. Про повернення справи із залу суду повідомив кореспондент Радіо Свобода.

Усіх обвинувачених відпустили з-під домашнього арешту.

Справу повернули через помилки в обвинувальному висновку. Один з адвокатів обвинувачених, Юрій Лисенко підкреслив, що слідство помилково зробило висновок, що переведення в готівку грошей можна прирівнювати до розкрадання.

Прокурор зазначив, що він здивований таким рішенням суду.

У справі «Сьомої студії» обвинуваченими проходять художній керівник «Гоголь-Центру» і режисер Кирило Серебренніков, колишній генеральний продюсер проекту «Сьома студія» Олексій Малобродський, генеральний директор «Сьомої студії» Юрій Ітін і колишня керівниця департаменту державної підтримки мистецтва і народної творчості Мінкультури Росії Софія Апфельбаум.

Їх звинуватили в шахрайстві в особливо великому розмірі. Слідство заявляє, що Серебренников, Малобродський, Апфельбаум і Ітін брали участь у розкраданні 133 мільйонів рублів, отриманих із бюджету на проекти «Платформа» і «Сьома студія» в 2011-2014 роках.

Фігуранти справи відмовилися визнавати провину в розкраданні бюджетних коштів і наголошували, що навпаки вкладали в проекти в тому числі власні гроші.

Водночас бухгалтер «Сьомої студії» Ніна Масляєва в СІЗО дала свідчення про розкрадання державних коштів у театрі, де працювала, і про те, що викрадені гроші вона нібито передавала керівникам студії. Після цих показань її випустили з СІЗО під домашній арешт.

Режисер Серебренников провів у СІЗО кілька днів і був звільнений під домашній арешт у серпні 2017 року після гучного судового процесу і масових акцій протесту в Москві, а 8 квітня 2019 року його звільнили під підписку про невиїзд.