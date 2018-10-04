Суд у Києві переніс дебати у справі Януковича через хворобу його адвоката

Оболонський районний суд Києва продовжить судові дебати у справі про державну зраду колишнього президента України Віктора Януковича 5 жовтня.

Головуючий суддя Владислав Дев’ятко повідомив на сьогоднішньому засіданні, що один із адвокатів Януковича, Олександр Байдик, який мав завершити свій виступ, не з’явився в суд.

«Адвокат Байдик надав суду медичну довідку, що вчора після судового засідання його госпіталізували до міської клінічної лікарні. Суд не розголошуватиме його діагноз, керуючись судовою етикою. Суд також сподівається на швидке одужання шановного захисника», – зазначив Дев’ятко.

5 жовтня свій виступ на дебатах почне другий приватний адвокат Януковича Олександр Горошинський.

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Слідство звинувачує Віктора Януковича в державній зраді, пособництві у веденні агресивної війни та пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки.

16 серпня Оболонський районний суд Києва перейшов до стадії дебатів у цій справі. У цей день прокуратура попросила засудити екс-президента до 15 років тюрми.

Янукович виїхав з України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі екс-президент переховується за кордоном.