Адвокат Януковича має завершити свій виступ в Оболонському суді 4 жовтня – суд

Адвокат екс-президента України Віктора Януковича Олександр Байдик 4 жовтня продовжить свій виступ у судових дебатах і має завершити його.

Головуючий суддя Оболонського районного суду Києва Владислав Дев’ятко сьогодні оголосив перерву в засіданні до 10:00 наступного дня.

«Суд інформує захисника, що завтра його не буде обмежено у часі для завершення свого виступу», – зазначив Дев’ятко.

Виступ Байдика розпочався ще 13 вересня. Сьогодні він продовжив цитувати інформацію зі ЗМІ про перебіг подій під час Революції гідності.

Слідство звинувачує Віктора Януковича в державній зраді, пособництві у веденні агресивної війни та пособництві в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки.

16 серпня Оболонський районний суд Києва перейшов до стадії дебатів у цій справі. У цей день прокуратура попросила засудити екс-президента до 15 років тюрми.

Янукович виїхав з України в лютому 2014 року після розстрілів на Майдані. Наразі екс-президент переховується за кордоном.