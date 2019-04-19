Український суд задовольнив вимоги російської компанії у позові до заводу «Укроборонпрому»

Господарський суд Хмельницької області 18 квітня задовольнив позов «Російської літакобудівної корпорації «МіГ» до «Красилівського агрегатного заводу», що входить до складу «Укроборонпрому». Про це повідомляє український державний концерн.

«Український суд повністю задовольнив позовні вимоги російської компанії та присудив стягнути з українського підприємства понад 5 мільйонів рублів на користь «МіГ», який є одним з основних підприємств російської військової промисловості», – мовиться у повідомленні.

В «Укроборонпромі» підкреслили, що це рішення повністю суперечить указу президента України про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 березня 2019 року «Про застосування, скасування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». Ним «Миг» було включено до санкційного списку.

«Зазначимо, що держконцерн «Укроборонпром» буде оскаржувати рішення Господарського суду Хмельницької області у суді вищої інстанції», – зазначає дерпідприємство.

«Російська літакобудівна корпорація «МіГ» входить до складу АТ «Об’єднана авіабудівна корпорація», 100% акцій якої належить Російській Федерації.