Суд заочно ув’язнив кримську проросійську блогерку Бобкіну на 11 років за сприяння армії РФ

Суд в Україні заочно на 11 років засудив кримчанку з окупованої Феодосії за допомогу армії РФ. Як з’ясував проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з судового реєстру України, йдеться про засуджену з кримінального провадження № 22023011000000099 проросійську активістку Олену Бобкіну.

Згідно з матеріалами справи, Бобкіна, проживаючи в Феодосії, вела Телеграм-канал і сторінку у російській соцмережі «ВКонтакте», де регулярно публікувала реквізити карток російського «Сбербанка» для збору грошей на закупівлю автомобілів, FPV-дронів, тепловізорів, касок, антидронових рушниць, генераторів, медикаментів та інших засобів для російських військ.

Слідство встановило, що жінка не лише збирала кошти, а й особисто організовувала їх передачу російським військовим формуванням, зокрема:

в серпні 2022 року Бобкіна зібрала гроші на два автомобілі, FPV-дрони та антидронову рушницю, які особисто передала російським військовим у Армянську

у січні 2023-го вона передала два автомобілі військовослужбовцям окремого гвардійського десантно-штурмового Донського козачого полку РФ

у лютому 2023-го – ще два автомобілі військовослужбовцям Донської козацької бригади

у квітні 2023 року передала авто та запчастини для нього російським військовим

у грудні 2023 року жінка зібрала та передала кошти на ремонт авто, яким користувалися військові окремої гвардійської бригади берегової оборони РФ

у червні-липні 2024 року організувала збір коштів на тепловізори, каски та засоби індивідуального захисту для російських підрозділів, що діють на Харківському напрямку

Справу №755/14754/24 розглянув Святошинський районний суд Києва ще 4 червня. Як випливає з матеріалів справи, Бобкіна позиціонувала себе як проросійська блогерка і регулярно публікувала контент на підтримку «спеціальної військової операції» (так російська влада називає повномасштабну війну проти України), виправдовуючи дії російських військ та дискредитуючи українську армію.

Доказами у справі стали протоколи оглядів її Telegram-каналу та сторінки у ВКонтакті, відеозаписи, в тому числі інтерв’ю, де вона розповідала про свою «волонтерську» діяльність на користь російських військ, а також дані Державної міграційної служби України, які підтверджують, що Бобкіна залишається громадянкою України.





Захист просив суд виправдати Бобкіну, заявивши, що провину не доведено. Однак суд, дослідивши всі докази, дійшов висновку про наявність прямого наміру та систематичний характер її дій, спрямованих на надання допомоги збройним формуванням РФ.

При призначенні покарання суд врахував, що злочин належить до категорії особливо тяжких, а також особу обвинуваченої, яка раніше не була засуджена. Обставин, що пом’якшують чи обтяжують покарання, суд не встановив.

Окрім 11-річного ув’язнення, суд позбавив Бобкіну права обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, на 12 років і конфіскував її майно. Перелік майна не вказано.

Вирок міг бути оскаржений у Київському апеляційному суді протягом 30 днів. Інформації про апеляційне оскарження редакція Крим.Реалії наразі не знайшла. Термін відбування покарання обчислюватиметься з моменту початку виконання вироку. Бобкіну оголосили в розшук.