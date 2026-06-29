Зеленський нагородив журналіста Владислава Єсипенка орденом «За заслуги» ІІІ ступеню

Президент України Володимир Зеленський нагородив журналіста проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії Владислава Єсипенка орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Про це йдеться в указі президента «Про нагородження державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України».

Номінували Єсипенка за поданням Інституту масової інформації (ІМІ).





Журналіста нагородили «за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність та самовідданість, виявлені при захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя та сумлінне виконання професійного обов’язку».

Владислав Єсипенко – журналіст проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії. Він висвітлював соціальні та екологічні проблеми у Криму, знімав вуличні опитування та репортажі про життя на анексованому півострові. 10 березня 2021 року Єсипенка затримали співробітники ФСБ Росії за звинуваченням у зборі інформації «на користь українських спецслужб» та зберіганні «саморобного вибухового пристрою» в автомобілі.

У 2022 році підконтрольний РФ суд у Криму засудив Єсипенка до п’яти років позбавлення волі та штрафу у розмірі 110 тисяч рублів. Російська прокуратура вимагала для нього 11 років. Сам Єсипенко на суді заявляв, що російські силовики його катували, зокрема електрикою, домагаючись свідчень.

Читайте також: «Росія бачить у них політичну загрозу, а не медіа». Кримські журналісти в ув’язненні РФ

Журналіст після понад чотирьох років російського ув’язнення 20 червня 2025 року був звільнений і залишив окупований РФ Крим.

За час ув’язнення Єсипенко став лауреатом кількох престижних нагород: Free Media Award (2022), Freedom to Write Award від PEN America (2022), Національної премії імені Ігоря Лубченка, а також отримав державну стипендію імені Левка Лук’яненка, що призначається українським політв’язням.

Правозахисники і керівництво Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL) неодноразово називали переслідування Владислава Єсипенка російськими силовиками політично вмотивованими та закликали його звільнити.