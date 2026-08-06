ВАКС обрав запобіжний захід для експосла Стефанішиної

Вищий антикорупційний суд обрав для колишнього посла України у США Ольги Стефанішиної запобіжний захід у вигляді застави 6 мільйонів гривень, передає кореспондентка Радіо Свобода.

Прокуратура просила суд призначити Стефанішиній заставу у 13,1 млн гривень.

Ольга Стефанішина заявила, що у неї немає коштів для внесення застави, але буде їх шукати.

«У мене немає коштів – ні 13, ні 10, ні 6 [мільйонів]. Але, звичайно, я буду шукати ці кошти, щоб мати можливість внести заставу», – сказала вона.

Стефанішина додала, що консультуватиметься з адвокатами щодо можливого оскарження рішення.

Стефанішину підозрюють у вчиненні трьох кримінальних правопорушень. За словами прокурора, йдеться про підозру за трьома епізодами: незаконне збагачення і два епізоди недостовірного декларування.

Раніше Стефанішина заявляла, що їй «не було й немає чого приховувати», а повідомлення про підозру не означає встановлення провини.

3 серпня Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України у США. У дописі у фейсбуці вона назвала завершення роботи «власним рішенням, продиктованим особистими обставинами».