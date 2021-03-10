З’їзд суддів обрав трьох із чотирьох членів ВРП за своєю квотою

Делегати 18-го чергового з’їзду суддів 9 березня обрали трьох суддів із чотирьох за квотою з’їзду суддів.

Так, таємним голосуванням найбільшу кількість голосів делегатів з’їзду отримали суддя Хмельницького апеляційного суду Сергій Болотін, суддя Київського апеляційного суду Віталій Саліхов, суддя Касаційного господарського суду у складі Верховного суду Валерій Суховий.

Рішенням з’їзду цих трьох суддів обрано членами ВРП, вони склали присягу.

Судді Олександр Панасюк та Інна Плахтій набрали приблизно рівну кількість голосів, тому для обрання четвертого члена ВРП з’їзд проведе повторне голосування.

Робота з’їзду суддів у Києві триватиме до 11 березня. Планується обрання ще одного члена ВРП, судді Конституційного суду, а також переобрання Ради суддів України.

Напередодні декілька сотень людей зібрались біля «Президент готелю» у центрі Києва, протестуючи проти з’їзду суддів. Акцію під національними прапорами, серед організаторів якої, зокрема, вказані «Автомайдан» і «Центр протидії корупції», назвали «Ні з’їзду суддівської нечесті». У «ЦПК», зокрема, виступили проти обрання членів Вищої ради правосуддя, вказуючи на суспільну незгоду та «застереження міжнарожних партнерів», які наполягають на реформуванні ВРП.