Суддя Конституційного суду Мельник пішов у відставку

Суддя Конституційного суду Микола Мельник пішов у відставку, повідомляється на сайті установи 26 грудня.

«24 грудня 2019 року на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України було звільнено у відставку суддю КСУ Миколу Мельника з посади судді Конституційного Суду України у зв’язку з поданням ним заяви про відставку», – зазначається там.

Микола Мельник входив до складу Конституційного суду з 2014 року. Він є доктором юридичних наук, професором, заслуженим юристом України.

У березні 2019 року він та ще двоє суддів Конституційного суду України – Сергій Сас та Ігор Сліденко – звернулися до своїх колег iз листом, в якому виступили за відставку очільника КСУ Станіслава Шевчука, якого звільнили, пізніше поновили на посаді, але КСУ все одно не допустив його до виконання обов'язків.