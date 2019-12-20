КСУ відмовив Шевчуку в поновленні на посаді судді Конституційного суду

Конституційний суд України не задовольнив заяву Станіслава Шевчука про поновлення його на посаді судді КСУ, йдеться в повідомленні на сайті суду.

Згідно з повідомленням, розгляд заяви відбувся на спеціальному засіданні суду 18 грудня.

Шевчук просив КСУ переглянути ухвалу суду від 14 травня 2019 року і поновити його на посаді судді.

«За результатами розгляду заяву Шевчука С.В. не задоволено», – йдеться в повідомленні.

14 травня КСУ звільнив голову суду Станіслава Шевчука з посади судді і призначив головою суду Наталію Шапталу. Шевчук назвав ці події «антиконституційним переворотом» і пізніше оскаржив це рішення у суді.

Окружний адміністративний суд Києва 11 жовтня поновив на посаді колишнього голову Конституційного суду Станіслава Шевчука. 16 жовтня Шевчук вимагав допустити його до робочого місця.

17 вересня КСУ на спеціальному засіданні звільнив голову суду Шапталу й обрав нового голову КСУ і його заступника, яким стали судді Олександр Тупицький і Сергій Головатий відповідно.