ДБР не зареєструвало провадження за заявою поновленого на посаді голови КСУ Шевчука – Труба

Державне бюро розслідувань не стало відкривати провадження за заявою поновленого на посаді голови Конституційного суду Станіслава Шевчука. Про це в ефірі програми «Ваша свобода» повідомив директор ДБР Роман Труба.

«Ця заява була подана в ДБР. Стосувалася вона невиконання ухвали про негайне поновлення його на посаді голови КСУ, а саме недопущення його до місця роботи. Ця заява була слідчими розглянута. І ми врахували цей момент, що на момент, коли він мав намір, Станіслав Шевчук, прийти на своє місце праці, на виконанні у службових осіб КСУ не було ухвали суду з мокрою печаткою. Тому було дано відповідь Станіславу Шевчуку про те, що ми відмовляємося реєструвати це кримінальне провадження», – розповів Роман Труба.

Окружний адміністративний суд Києва 11 жовтня поновив на посаді колишнього голову Конституційного суду Станіслава Шевчука. 16 жовтня Шевчук вимагав допустити його до робочого місця.

14 травня КСУ звільнив голову суду Станіслава Шевчука з посади судді і призначив головою суду Наталію Шапталу. Шевчук назвав ці події «антиконституційним переворотом» і пізніше оскаржив це рішення у суді.