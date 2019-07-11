Судді з Криму дали 12 років заочно за держзраду – ГПУ

Генеральна прокуратура України повідомляє про заочне засудження до 12 років позбавлення волі і конфіскації майна судді з анексованого Росією Криму.

За повідомленням, рішення щодо судді Апеляційного суду АР Крим, ім’я якої не повідомляють, 11 липня ухвалила колегія суддів Святошинського районного суду Києва в порядку спеціального судового провадження.

Її визнали винною у державній зраді.

«У ході розслідування і судового розгляду встановлено, що громадянка України Р., будучи суддею зазначеного суду, умисно з березня 2014 року по 2017 рік забезпечила становлення і зміцнення окупаційної влади Росії шляхом безпосередньої участі в утворенні й функціонуванні незаконно створених російських окупаційних органів на тимчасово окупованій території України (АР Крим), а також виконання функцій представника окупаційної судової влади держави-агресора з метою недопущення контролю української влади на території АР Крим», – заявляють у ГПУ.

У відомстві додали, що це вперше від початку російської агресії «кримського суддю-зрадника» позбавленно волі з конфіскацією всього належного майна.

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Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму Росією навесні 2014 року незаконними і засудили дії Москви. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.