На сайтах арбітражних судів Росії після атаки хакерів з’явилися заклики до імпічменту Путіна

Сайти арбітражних судів у деяких регіонах Росії зазнали хакерської атаки – невідомі особи розмістили на їхніх головних сторінках заклики до імпічменту президента Росії Володимира Путіна.

Як передає сайт «Настоящее время», створений Радіо Свобода за участі «Голосу Америки», вранці 16 березня не працювали сайти арбітражних судів у низці регіонів Сибіру та Далекого Сходу.

Пізніше стало відомо, що хакери атакували арбітражні суди Приморського, Красноярського та Хабаровського краю, Новосибірської та Курської областей, Москви та п’яти регіонів Уральського федерального округу.

На сайтах, зокрема, з’явилися повідомлення, де Володимира Путіна називають «терористом номер 1», вимагають його імпічменту, суду в Гаазі та свободу для політв’язнів.

За період широкомасштабної збройної агресії Росії проти України українські хакери уже «поклали» десятки стратегічних сайтів в Росії Білорусі.

1 березня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив про «впевнений наступ» у кібервійні проти Росії.