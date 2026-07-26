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Новини | Події

Сили РФ вдарили по Сумщині КАБами: п’ятеро постраждалих, є пошкодження – влада

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Наслідки атаки РФ по Сумах, 21 травня 2026 року
Наслідки атаки РФ по Сумах, 21 травня 2026 року

Сили РФ атакували Сумську область керованими авіабомбами, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

«Попередньо зафіксовано сім ударів КАБ. Постраждали п’ятеро цивільних», – йдеться у повідомленні.

За словами Григорова, медики надають їм необхідну допомогу. Попередньо, тяжкопоранених немає.

Внаслідок атаки РФ пошкоджені приватні житлові будинки, об’єкти інфраструктури та транспорт.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя єознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

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