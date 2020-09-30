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30 вересня 2020, Київ 07:40
Новини | Міжнародні

Президент Євроради запросив лідерів країн ЄС на зустріч до Брюсселю 1-2 жовтня

Мішель скликає засідання Спеціальної Європейської ради

Президент Європейської Ради Шарль Мішель запросив лідерів країн-членів Європейського союзу на засідання Спеціальної Європейської ради, яке має відбутися у Брюсселі 1-2 жовтня.

Як мовиться у листі-запрошенні, учасники засідання у четвер мають обговорити стосунки з Китаєм, а також «поточні проблеми»: ситуацію у Білорусі, отруєння російського опозиціонера Олексія Навального та ескалацію ситуації навколо Нагірного Карабаху.

Під час ділового обіду лідери ЄС мають обговорити ситуацію у Східному Середземномор’ї та стосунки з Туреччиною.

Серед інших тем: реагування на кризу, викликану пандемією, зміцнення конкурентоспроможності на Спільному ринку ЄС. Також учасникам саміту нададуть інформацію щодо стану переговорів з Великої Британію, щодо подальшого розвитку їхніх стосунків.

Засідання мало відбутися тиждень тому, але Мішель був змушений піти на карантин через контакт з людиною, у якої виявили COVID-19.

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