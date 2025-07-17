ОВА: війська РФ вранці завдали масованого удару по Шосткинській громаді, виникли пожежі

Російські війська вранці завдали масованого удару по Шосткинській громаді, виникли пожежі, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Після 7:00 ворог завдав масованого удару по Шосткинщині. Ворожі БпЛА влучили на територіях кількох громад. Унаслідок атак пошкоджені житлові будинки, виникли пожежі. На місця подій виїхали рятувальники та вже розпочали ліквідацію наслідків», – написав він у телеграмі.

Попередньо, постраждалих немає. Масштаби руйнувань уточнюються.

В останні дні сили РФ посилили свої атаки Шосткинської громади.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



