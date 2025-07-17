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ОВА: війська РФ вранці завдали масованого удару по Шосткинській громаді, виникли пожежі

Попередньо, постраждалих немає. Масштаби руйнувань уточнюються
Попередньо, постраждалих немає. Масштаби руйнувань уточнюються

Російські війська вранці завдали масованого удару по Шосткинській громаді, виникли пожежі, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Після 7:00 ворог завдав масованого удару по Шосткинщині. Ворожі БпЛА влучили на територіях кількох громад. Унаслідок атак пошкоджені житлові будинки, виникли пожежі. На місця подій виїхали рятувальники та вже розпочали ліквідацію наслідків», – написав він у телеграмі.

Попередньо, постраждалих немає. Масштаби руйнувань уточнюються.

В останні дні сили РФ посилили свої атаки Шосткинської громади.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


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