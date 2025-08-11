Григоров: через атаку РФ на Сумщині пошкоджений обʼєкт інфраструктури

Російські війська вночі атакували Шосткинську громаду на Сумщині, пошкоджений обʼєкт інфраструктури, є інші руйнування, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«В Івотському старостинському окрузі пошкоджено обʼєкт інфраструктури та два житлові будинки. У Собичівському старостинському окрузі внаслідок атаки БпЛА зруйновано сільськогосподарські склади та сільгосптехніку», – написав він у телеграмі.

Масштаби пошкоджень уточнюються.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.