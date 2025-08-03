ОВА: війська РФ завдали удару по селу на Сумщині – пошкодженні 16 будинків

Російські війська завдали удару по селу на Сумщині – пошкодженні щонайменше 16 будинків, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Йдеться про село в Путивльській громаді.

«Попередньо, ворог застосував БпЛА з бойовими частинами – ймовірно, дві ракети. Унаслідок обстрілу пошкоджено щонайменше 16 приватних будинків – вибиті вікна, зруйновані покрівлі. Пошкоджений транспорт», – написав він у телеграмі.



Постраждалих немає.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.