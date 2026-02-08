Доступність посилання

Прокуратура: армія РФ вдарила дроном по автівці на Сумщині, двоє поранених

За даними відомства, обох потерпілих госпіталізували, загрози їх життю немає (фото ілюстративне)

Російські військові атакували з безпілотника автомобіль на Сумщині, йдеться у повідомленні обласної прокуратури.

«За даними слідства, 8 лютого ворог у Сумській громаді атакував безпілотником цивільну автівку. Поранено 19-річного водія та 16-річну пасажирку», – йдеться у повідомленні.

За даними відомства, обох потерпілих госпіталізували, загрози їхньому життю немає.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



