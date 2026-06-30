На Сумщині за пропозицією аграріїв скоротили комендантську годину

У Сумській області тимчасово скорочують тривалість комендантської години – за пропозицією аграріїв, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області разом з військовим командуванням та профільними службами. З 1 липня до 15 вересня 2026 року включно вона діятиме з 00:00 до 04:00. З такою пропозицією до нас звернулися аграрії області. Для них ця додаткова ранкова година, яка вкрай необхідна у період активних сезонних робіт, коли важливі і світловий день, і погодні умови, і можливість вчасно вийти в поле», – зазначив він.

При цьому голова ОВА додав, що з міркувань безпеки у прифронтових громадах тривалість комендантської години може змінюватися залежно від оперативної ситуації.

«Там, де це дозволяє безпекова ситуація, маємо ухвалювати практичні рішення – для людей, громад і роботи області», – заявив Григоров.

Сумщина, яка межує з Росією, регулярно зазнає атак військ РФ з різних видів озброєння.

У квітні цього року комендантську годину на Сумщині скоротили на одну годину, встановивши її з 00:00 до 05:00. Як пояснив тоді голова ОВА, це був крок з урахуванням потреб людей і підтримки економічної активності – для створення сприятливіших умов роботи бізнесу, запобігання релокації підприємств і покращення транспортного сполучення.