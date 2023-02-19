Армія Росії атакувала п’ять територіальних громад Сумщини – влада

Війська РФ у неділю, 19 лютого вкотре атакували Сумську область, йдеться в повідомленні місцевої ОВА в телеграмі.

«Протягом дня ворог здійснив обстріли п’яти територіальних громад області: Білопільської, Новослобідської, Миропільської, Краснопільської, Юнаківської», – йдеться у повідомленні.

Подробиці обстрілів Сумської області за інфрмацією ОВА:

Миропільська громада була обстріляна із мінометів з території РФ – три «прильоти»;

Білопільська громада – з міномета. Зафіксовано 22 «прильоти»;

Краснопільська громада – з мінометів – 28 «прильотів»;

Новослобідська громада – із території Росії впродовж дня скинули 20 мін;

Юнаківська громада зазнала обстрілів із мінометів – всього 19 лютого було п’ять «прильотів».

Внаслідок обстрілів немає ні постраждалих, ні руйнувань, підсумували в Сумській ОВА.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.