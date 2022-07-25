Голова Сумської ОВА повідомив про обстріли 5 громад із боку Росії

Російські військові 25 липня обстріляли п’ять громад на Сумщині, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

За його словами, втрат і руйнувань немає.

«Есманська громада: близько пів на дев’яту було чотири приходи з «Градів». Об 11-ій ранку – три приходи зі ствольної артилерії. Хотінська громада: о пів на першу був мінометний вогонь зі сторони Росії, чотири приходи. Білопільська громада: майже о другій годині дня було три мінометних постріли по громаді. Зноб-Новгородська громада: о 15:00 був артобстріл, 10 приходів. Середино-Будська громада: о пів на дев’яту вечора росіяни відкрили вогонь з мінометів, шість прильотів», – написав Живицький у телеграмі.

Минулого тижня в Держприкордонслужбі повідомили про збільшення обстрілів Сумщини із боку російських військ.

При цьому в коментарі Радіо Свобода керівництво області заявило, що все ж на кордоні вздовж Сумської області не спостерігається достатньої кількості російських військ для проведення повторного вторгнення.