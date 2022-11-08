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Сумщина: армія РФ обстріляла п’ять громад, на одне із сіл скинула вибухівку з безпілотника – ОВА

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською

На прикордоння Сумщини російські війська спрямували 59 мін та снарядів, обстрілювали Краснопільську, Білопільську, Зноб-Новгородську, Великописарівську та Миропільську громади, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький.

«Краснопільська громада: о 10:20 на одне із прикордонних сіл армійці рф скинули вибухівку з безпілотника. А по іншому населеному пункту громади близько 14:00 росіяни одночасно вдарили із САУ (2 «прильоти») та мінометів (14 «прильотів»). Без руйнувань», – написав він у телеграмі.

За його даними, війська РФ з мінометів обстріляли Великописарівську, Зноб-Новгородську і Миропільську громади – руйнувань немає, а Білопільську громаду вони обстріляли з артилерії – пошкоджені електроопори.

Сумщина межує з трьома областями Росії – Брянською, Курською, Бєлгородською. Прикордонні райони України регулярно зазнають обстрілів із боку Росії.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію». Москва, попри численні докази, також заперечує свої атаки на цивільних в Україні.

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