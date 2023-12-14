На Сумщині за добу зафіксували 82 вибухи – ОВА

Російські військові протягом доби здійснили 19 обстрілів прикордонних територій і населених пунктів Сумської області, повідомила обласна військова адміністрація.

«Зафіксовано 82 вибухи. Обстрілів зазнали Краснопільська, Білопільська, Новослобідська, Шалигинська, Есманська, Середино-Будська, Дружбівська, Зноб-Новгородська громади», – йдеться в повідомленні.

За повідомленням, війська РФ вели обстріли з мінометів, танків, стрілецької зброї, також був артобстріл.

Про постраждалих в ОВА не повідомляють.

Російські війська регулярно з різних видів озброєння обстрілюють прикордоння України, зокрема Сумщину. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.